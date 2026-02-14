Gediz Nehri Taşınca 30 Hayvan Tahliye Edildi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Gediz Nehri'nin taşması sonucu çiftliklerde mahsur kalan 30 hayvan tahliye edildi.

İl genelinde hafta boyunca etkili olan yağışlar nedeniyle Gediz Nehri ve bağlı dereler taştı. Taşkın sonucu Akpınar Mahallesi'nde Harmandalı Yolu çevresindeki çok sayıda bağ evi ile besi çiftliği sular altında kaldı.

Hayvanların sel suları nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdiği ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çiftliklerdeki 30 inek ve koyunu güvenli alana çıkardı.