Geely ve Ford\'dan Avrupa İçin Yeni Araç Anlaşması

VALENSİYA, 24 Temmuz (Xinhua) -- Çinli Geely Automobile Holdings şirketi ve ABD'li Ford Motor Company şirketi, Avrupa pazarı için yeni enerjili araç üretmek üzere anlaşma imzaladıklarını duyurdu. Anlaşma, İspanya'nın Valensiya kentinde bulunan Ford fabrikasında imzalandı.

Perşembe günü yapılan açıklamada, iki şirketin kuracağı ortak girişimin, yasal onayların alınmasının ardından 2027 yılının ilk yarısında faaliyete geçmesinin, ilk araçların ise 2028 yılında üretim hattından çıkmasının planlandığı belirtildi.