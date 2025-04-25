Geleceğe Yön Veren Çocuklar Anıtkabir'de

Bilecik'te "Geleceğimize El Atalım" projesi kapsamında 12-18 yaş aralığındaki 30 çocuk, Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi.

Geleceğe Yön Veren Çocuklar Derneği tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen proje kapsamında Ankara'da ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret eden çocuklar, Millet Kütüphanesi, TBMM ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi ile Ankara Kalesi'ni görme imkanı buldu.

Geleceğe Yön Veren Çocuklar Derneği Başkanı Sueda Bozkaya, derneğin kuruluş amacının gençlerin sosyalleşmesine katkı sunmak olduğunu belirterek, "Projenin gerçekleşmesinde desteklerini esirgemeyen İçişler Bakanımız Ali Yerlikaya'ya, Genel Müdürlüğümüze ve Valimiz Şefik Aygöl'e teşekkür ediyorum." dedi.