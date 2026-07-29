Geleceğin Oyunları 2026 Açıldı

Kazakistan'ın başkenti Astana'da, geleneksel sporlarla e-sporu bir araya getiren uluslararası "Geleceğin Oyunları 2026" organizasyonu görkemli bir açılış töreniyle başladı.

Astana'daki Qazaqstan Spor Kompleksi'nde düzenlenen açılış törenine Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in yanı sıra Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile Rusya, Belarus, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kırgızistan ve Özbekistan'ın spor bakanları, uluslararası kuruluşların temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşan Tokayev, organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyduklarını belirterek "Geleceğin Oyunları"nın spor ile teknolojiyi buluşturan önemli bir platform haline geldiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e organizasyona gönderdiği video mesaj için teşekkür eden Tokayev, projenin Rusya'nın girişimiyle hayata geçirildiğini ve kısa sürede küresel ölçekte ilgi gördüğünü ifade etti.

İlk oyunların Rusya'nın Kazan kentinde, ikincisinin ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentinde düzenlendiğini hatırlatan Tokayev, bu yıl Astana'nın 34 ülkeden 800'den fazla sporcuyu ağırladığını kaydetti.

Astana'daki organizasyonun geleneksel sporlarla dijital sporları buluşturan "fijital" hareketinin gelişimine önemli katkı sağlayacağına inandığını anlatan Tokayev, dünyanın köklü bir dönüşüm sürecinden geçtiğini ve yeni teknolojilerin yaşamın her alanını değiştirdiğini dile getirdi.

Kazakistan'ın dijital devlet hedefi doğrultusunda önemli adımlar attığını aktaran Tokayev, ülkede Dijital Kanun ile Yapay Zeka Yasası'nın kabul edildiğini, 1 Temmuz'da yürürlüğe giren yeni anayasanın ise dijital ortamda vatandaş haklarını güvence altına alırken yapay zekanın gelişimini destekleyen yenilikçi hükümler içerdiğini ifade etti.

2026'nın Kazakistan'da "Dijitalleşme ve Yapay Zeka Yılı" ilan edildiğine anımsatan Tokayev, devletin yeni nesil insan kaynağı yetiştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürdüğüne dikkati çekti.

"Geleceğin Oyunları"nın fiziksel güç ile zekayı, geleneksel sporlarla dijital teknolojileri bir araya getirdiğini vurgulayan Tokayev, organizasyonun farklı kültürleri yakınlaştıracağını ve uluslararası dayanışmayı güçlendireceğini anlattı.

Genç sporculara da seslenen Tokayev, bilgi, yetenek ve kararlılıklarının geleceğin inşasında önemli rol oynayacağını, oyunların yeni dostlukların kurulmasına ve ortak projelerin geliştirilmesine katkı sağlayacağına inandığını kaydetti.

Açılış töreni, tiyatro gösterileri ile Kazakistanlı sanatçıların sahne aldığı konser programıyla sona erdi.

34 ülkeden 800'den fazla sporcu mücadele edecek

Organizasyonda 9 Ağustos'a kadar 34 ülkeden 800 sporcu mücadele edecek.

Turnuvada fijital futbol, fijital basketbol, fijital dövüş sporları, fijital nişancı, fijital dans ile Dota 2, Mobile Legends: Bang Bang ve PUBG: Battlegrounds olmak üzere sekiz branşta yarışmalar düzenlenecek.