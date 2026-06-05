Geleceğin Yazarları Fuarı İstanbul'da

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin kaleminden çıkan 3 bin 2 kitabın okuyucuyla buluştuğu Rami Kütüphanesi'ndeki "Geleceğin Yazarları Projesi İstanbul Fuarı"na katıldı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce bu yıl üçüncüsü düzenlenen proje kapsamında yapılan fuar, öğrencilerin yazarlık çalışmalarını bir araya getirdi.

Fuarda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü standında toplanan okullar, öğrencilerin hazırladıkları kitapları sergileyerek ziyaretçilere tanıttı.

Milli Eğitim Bakanı Tekin ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, stantları ziyaret ederek öğrencilerden eserleri hakkında bilgi aldı.

Bakan Tekin, öğrencilerden imzalı kitaplar alarak stantlarda hatıra fotoğrafı çektirdi.

Geleceğin Yazarları Projesi

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, öğrencilerin okuma kültürü edinmelerini, yazma alışkanlığı kazanmaları, duygu ve düşüncelerini estetik bir dille ifade etmelerini amaçlayan proje kapsamında yıl boyunca çeşitli okuma etkinlikleri, yaratıcı yazarlık atölyeleri ve yazar buluşmaları gerçekleştirildi.

Bu yıl İstanbul'un 39 ilçesinde, 969 okulun katılımıyla yürütülen çalışmalar sonucunda yaklaşık 41 bin 454 öğrencinin kaleminden çıkan 3 bin 2 farklı eser, kitap olarak basıldı.

Şiir, hikaye, masal, deneme, araştırma yazısı ve hatırat gibi farklı türlerde hazırlanan eserler, fuarda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Öğrencilerin yalnızca eserlerini sergilemekle kalmadığı fuarda, genç yazarlar kitaplarını imzalayarak okurlarla bir araya geldi. Böylece öğrenciler, yazarlık yolculuklarının ilk adımlarını atarken eserlerini doğrudan okuyucularla buluşturma fırsatı elde etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün eğitim vizyonu doğrultusunda sürdürülen proje, çocuk ve gençlerin düşünen, sorgulayan, üreten ve yazan bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamayı hedefliyor.

Her yıl artan katılımla gerçekleştirilen Geleceğin Yazarları Projesi kapsamında düzenlenen kitap fuarları ve imza günleri, öğrencilerin eserlerini geniş kitlelere ulaştırırken eğitim camiasında yazma kültürünün gelişmesine de katkı sunuyor.

Üçüncü kez gerçekleştirilen Geleceğin Yazarları İstanbul Kitap Fuarı, binlerce öğrencinin emeğini aynı çatı altında buluşturarak İstanbul'un kültür ve eğitim hayatına katkı sağlamayı sürdürüyor.

Programa Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Bilal Macit, ilçelerin milli eğitim müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.