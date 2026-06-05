Geleceğin Yazarları Fuarı İstanbul'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Geleceğin Yazarları Fuarı İstanbul'da

05.06.2026 12:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

3 bin 2 kitapla öğrencilerin eserleri Rami Kütüphanesi'nde tanıtıldı. Bakan Tekin katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin kaleminden çıkan 3 bin 2 kitabın okuyucuyla buluştuğu Rami Kütüphanesi'ndeki "Geleceğin Yazarları Projesi İstanbul Fuarı"na katıldı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce bu yıl üçüncüsü düzenlenen proje kapsamında yapılan fuar, öğrencilerin yazarlık çalışmalarını bir araya getirdi.

Fuarda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü standında toplanan okullar, öğrencilerin hazırladıkları kitapları sergileyerek ziyaretçilere tanıttı.

Milli Eğitim Bakanı Tekin ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, stantları ziyaret ederek öğrencilerden eserleri hakkında bilgi aldı.

Bakan Tekin, öğrencilerden imzalı kitaplar alarak stantlarda hatıra fotoğrafı çektirdi.

Geleceğin Yazarları Projesi

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, öğrencilerin okuma kültürü edinmelerini, yazma alışkanlığı kazanmaları, duygu ve düşüncelerini estetik bir dille ifade etmelerini amaçlayan proje kapsamında yıl boyunca çeşitli okuma etkinlikleri, yaratıcı yazarlık atölyeleri ve yazar buluşmaları gerçekleştirildi.

Bu yıl İstanbul'un 39 ilçesinde, 969 okulun katılımıyla yürütülen çalışmalar sonucunda yaklaşık 41 bin 454 öğrencinin kaleminden çıkan 3 bin 2 farklı eser, kitap olarak basıldı.

Şiir, hikaye, masal, deneme, araştırma yazısı ve hatırat gibi farklı türlerde hazırlanan eserler, fuarda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Öğrencilerin yalnızca eserlerini sergilemekle kalmadığı fuarda, genç yazarlar kitaplarını imzalayarak okurlarla bir araya geldi. Böylece öğrenciler, yazarlık yolculuklarının ilk adımlarını atarken eserlerini doğrudan okuyucularla buluşturma fırsatı elde etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün eğitim vizyonu doğrultusunda sürdürülen proje, çocuk ve gençlerin düşünen, sorgulayan, üreten ve yazan bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamayı hedefliyor.

Her yıl artan katılımla gerçekleştirilen Geleceğin Yazarları Projesi kapsamında düzenlenen kitap fuarları ve imza günleri, öğrencilerin eserlerini geniş kitlelere ulaştırırken eğitim camiasında yazma kültürünün gelişmesine de katkı sunuyor.

Üçüncü kez gerçekleştirilen Geleceğin Yazarları İstanbul Kitap Fuarı, binlerce öğrencinin emeğini aynı çatı altında buluşturarak İstanbul'un kültür ve eğitim hayatına katkı sağlamayı sürdürüyor.

Programa Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Bilal Macit, ilçelerin milli eğitim müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Rami Kütüphanesi, Kültür Sanat, Etkinlikler, İstanbul, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Geleceğin Yazarları Fuarı İstanbul'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Can Polat cinayetinde tetikçinin ifadesi ortaya çıktı Talimat ve para detayı kan dondurdu Can Polat cinayetinde tetikçinin ifadesi ortaya çıktı! Talimat ve para detayı kan dondurdu
Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel döneminde yapılan tüm ihraçları iptal etti Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel döneminde yapılan tüm ihraçları iptal etti
Canlı yayında açıklamıştı Manchester City’den Real Madrid’e Erling Haaland tehdidi Canlı yayında açıklamıştı! Manchester City'den Real Madrid'e Erling Haaland tehdidi
Fenerbahçe’ye Mason Greenwood’dan kötü haber Fenerbahçe'ye Mason Greenwood'dan kötü haber
İtalyan devi listesine ekledi Icardi’yi istiyorlar İtalyan devi listesine ekledi! Icardi'yi istiyorlar
AYM’nin nafaka kararı akıllara ünlü isimleri getirdi AYM'nin nafaka kararı akıllara ünlü isimleri getirdi

12:16
Öğretmen, doktor, vaiz İşte meslek meslek yeni memur maaşları
Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
11:53
Galatasaray’dan Okan Buruk için karar
Galatasaray'dan Okan Buruk için karar
11:38
Kısa süreli evliliklere yeni formül: Tek seferde nafaka ödemesi
Kısa süreli evliliklere yeni formül: Tek seferde nafaka ödemesi
11:07
İzmir uçağında panik anları Dumanı fark edince yolcuları apar topar tahliye ettiler
İzmir uçağında panik anları! Dumanı fark edince yolcuları apar topar tahliye ettiler
10:43
Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim
Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim
10:18
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 13:00:56. #7.12#
SON DAKİKA: Geleceğin Yazarları Fuarı İstanbul'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.