Geleceğin Yıldızları Bilim Şenliği Siirt'te - Son Dakika
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Geleceğin Yıldızları Bilim Şenliği Siirt'te

Siirt'te düzenlenen bilim şenliğinde öğrenciler, 51 atölyede projelerini sergiledi.

09.05.2025 13:31
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Siirt'te geleceğin yıldızları bilim şenliğinde buluştu

SİİRT - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında düzenlenen "Geleceğin Yıldızları Siirt Bilim Şenliği" öğrencilerin yüz yüze etkileşimli ortamlarda bilim-teknoloji ve sanatı deneyimlemesini sağladı.

Bilim ve teknoloji arasındaki etkileşimin etkinlikler yoluyla kavratılmasının amaçlandığı Bilim Şenliği, Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğünde bugün başladı. Öğrenciler zeka oyunları, robot yapımı, güneş enerjisi ile su arıtma ve sensörlü kask gibi çeşitli projelerini şenlikte görücüye çıkardı. 51 atölye ve 276 etkinliğin yer aldığı şenlik, 11 Mayısa kadar devam edecek.

Renklere uyarlı robot yapan ve projesini tanıtan öğrenci Yasemin Alpay, "Çizgi izleyen robot yapmaya çalışıyoruz. Robotumuzun amacı bizim tanımladığımız renk sensöründeki rengi gördüğü zaman o rengi takip etmek ve yolda gördüğü engelleri sağ ya da sola giderek aşabilmektir" dedi.

Maden işçilerini düşünerek sensörlü kask yaptığını belirten Leyla Ağar ise "Bu projeyi daha çok madenlerde çalışan işçi arkadaşlarımızın sağlığını ve güvenliğini korumak amacıyla bu projeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Biz bu projeler sayesinde akıllı baretler geliştirerek insan vücudunun algılayamadığı çeşitli gazları projemizde var olan sensör sayesinde bizlere ışıklı ve sesli bir ses şekilde göstermeyi amaçlayan projeyi geliştiriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Etkinlik, Türkiye, Eğitim, Güncel, Siirt, Son Dakika

Son Dakika Güncel Geleceğin Yıldızları Bilim Şenliği Siirt'te - Son Dakika

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