Gelecek Partisi 2. Olağan Büyük Kongresi Basına Kapalı Olacak

Gelecek Partisi, yarın yapılacak 2. Olağan Büyük Kongresi'nin, Pençe Kilit Operasyonu'nda 9 askerin şehit olması nedeniyle, "basına kapalı" olacağını açıkladı. Partiden yapılan açıklamada, "Daha önce bildirimini yaptığımız ve 14 Ocak Pazar günü Saat 10: 00'da yapacağımız kongremiz, şehitlerimizin vakarına uygun ve matemimize saygı gereğince, sadece yasal prosedürlerin yerine getirilmesi amacıyla yapılacaktır" denildi.

Gelecek Partisi, yarın Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak 2. Olağan Büyük Kongresi ile ilgili açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Millet olarak, Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik gerçekleştirilen hain saldırılar sonucunda kahraman 9 askerlerimizin şehit olması ve halen daha yaralı askerlerimizin bulunması sebebiyle yine derin bir acı içerisindeyiz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyor ve ailelerine sabır niyaz ediyoruz.

"SADECE YASAL PROSEDÜRLER YERİNE GETİRİLECEKTİR"

Daha önce bildirimini yaptığımız ve 14 Ocak Pazar günü Saat 10: 00'da yapacağımız kongremiz, şehitlerimizin vakarına uygun ve matemimize saygı gereğince, sadece yasal prosedürlerin yerine getirilmesi amacıyla yapılacaktır. Salonda sadece delegelerin oy kullanım işlemleri ve kongre yasal prosedürleri yerine getirilecektir. Kongremiz basına kapalı olacak. Kongre salonunda oy kullanma işlemlerinin ardından, Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi Genel Merkezimize geçerek bir açıklamada bulunacaktır."