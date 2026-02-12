Isparta'nın Gelendost ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Yusuf Dönertaş'ın kullandığı 03 AL 671 plakalı otomobil, Isparta-Yalvaç kara yolu Bağıllı köyü mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan eşi Rabia Dönertaş yaralandı.
Yaralılar, Gelendost Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Gelendost'ta Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?