Gelendost\'ta Midibüs Kazası: 5 Ölü

Isparta'nın Gelendost ilçesinde midibüsün devrildiği kazada ölen Keziban Baysal'ın (60) cenazesi memleketi Konya'da toprağa verildi.

Selçuklu ilçesine getirilen Baysal'ın cenazesi, öğle namazına müteakip kaldırıldı.

Yazır Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından Baysal'ın cenazesi yakınları tarafından defnedildi.

Olay

Halit Emre Cengiz idaresindeki 42 BFT 431 plakalı midibüs, dün Isparta-Konya kara yolu Bağıllı köyü mevkisinde devrilmişti.

Kazada 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş, 5'i ağır 26 kişi yaralanmıştı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri de müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.