Geleneksel 39. Çocuk Şenliği Atölyeleri Başlıyor - Son Dakika
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Geleneksel 39. Çocuk Şenliği Atölyeleri Başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın düzenlediği 39'uncu Çocuk Şenliği'nde, 21-22 Nisan günlerinde çocuklara yönelik atölyeler gerçekleştirilecek.

17.04.2025 16:45  Güncelleme: 18:38
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(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'nın düzenlediği 39'uncu Çocuk Şenliği'nde, 21-22 Nisan günlerinde çocuklara yönelik atölyeler gerçekleştirilecek.

İBB Şehir Tiyatroları'nın düzenlediği 39'uncu Çocuk Şenliği'nin atölye programı belli oldu. Çocukların müzik bilgisini arttıracak, hayal dünyalarını genişletecek, kendi hikayelerini oluşturmasını sağlayacak atölyeler şöyle:

"Doç. Dr. Bülent Sezgin'in düzenlediği 'Oyun ve Tiyatroyla Düşlere Yolculuk' Yonca İnal, Ayris Ekşi'nin düzenlediği 'Yer mi Gök mü, Deniz mi Dağ mı?', Nevin Köksal Yatman'ın düzenlediği 'Renkli Maskelerle Geri Dönüşüm Atölyesi' Özgür Atkın'ın düzenlediği 'Karagöz Atölyesi: Gölgenin Sihirli Dünyasına Katıl!', Hamit Erentürk'ün düzenlediği 'Beden Perküsyon & Hareket Dramaturjisi', İlkem Ulugün'ün düzenlediği 'Hareket ve Doğaçlama Atölyesi', Derya Yıldırım'ın düzenlediği 'Bir Hikaye, Bin Dünya' Dilan Mine'nin düzenlediği 'Mandal Kukla Atölyesi'."

İBB Şehit Tiyatroları'ndan atölyelerin içerikleriyle ilgili şu açıklama yapıldı:

"Oyun ve Tiyatroyla Düşlere Yolculuk (9-10 Yaş): Bu atölyede 9-10 yaş grubu çocuklarla birlikte oyun ve tiyatronun büyülü dünyası. Yaratıcı drama, doğaçlama ve eğlenceli tiyatro oyunlarıyla hem kendimizi ifade etmeyi öğrenecek hem de hayallerimizi sahneye taşıyacağız. Eğlenceli oyunlarla hayal gücümüzü keşfedeceğiz. Tiyatro sayesinde beden dilimizi ve sesimizi nasıl kullanacağımızı öğreneceğiz. Takım çalışmasıyla birlikte üretmenin keyfini çıkaracağız. Hayal dünyasını sahneye taşımak isteyen tüm çocukları bu keyifli serüvene bekliyoruz! Atölye, 22 Nisan 2025 Salı günü Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde.

Yer mi Gök mü, Deniz mi Dağ mı? (7-12 Yaş): Önce mekanı, sonra zamanı, durumu, ne anlatmak istediğimizi, içindeki çatışmayı, karakterleri çocuklarla birlikte soru sorup sordurarak belirlediğimiz bir hikaye kuruyoruz. Oyunun kurallarını belirliyoruz. Sonra atölye yürütücüleri belirlenen koşullar üzerinden bir hikaye anlatmaya başlıyor eş anlı bir şekilde hikayeyi birlikte oynuyoruz. Hikayeyi kurar, anlatır ve oynarken tiyatronun temel kurallarını öğreniyoruz. Birlikte yarattığımız hikayenin adına birlikte oylama yöntemiyle karar veriyoruz. Yarattığımız hikaye tamamıyla bize ait, özel, tek ve biricik oluyor. Her birimiz hikayenin yazarı, yönetmeni, oyuncusu ve anlatıcısı oluyoruz. Atölye, 22 Nisan 2025 tarihinde Ümraniye Sahnesi'nde.

Renkli Maskelerle Geri Dönüşüm Atölyesi (7 artı yaş): Hem eğlenelim hem de doğayı koruyalım. Bu atölyede kendi maskemizi tasarlayacağız, ama özel bir şekilde: Geri dönüşüm malzemelerini kullanarak renkli kartonlar, düğmeler, ipler, artık materyaller ve hayal gücümüzle çok özel maskeler tasarlayacağız. Hem doğaya nasıl yardım edebileceğimizi öğrenecek, hem de el becerilerimizi geliştireceğiz. Bu atölyede çocuklarla; Geri dönüşümün önemini öğrenerek, yaratıcı maskeler tasarlayarak, eğlenceli bir saat geçireceğiz! Doğa dostu maskelerle eğlenceye hazır mısınız? Hepinizi Bekliyoruz! Atölye, 22 Nisan 2025 tarihinde Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde

Karagöz Atölyesi: Gölgenin Sihirli Dünyasına Katıl! (8 artı yaş): Hayali Özgür Atkın ile birlikte eğlence dolu bir Karagöz yapım atölyesine katılmaya ne dersiniz? Bu atölyede kendi Karagöz ve Hacivat figürlerinizi renklendirip canlandırarak; gölge oyununun büyülü dünyasına giriş yapacağız. Ama hepsi bu kadar değil! Atölyenin sonunda sahne sırası sizde olacak. Perdede kısa bir Karagöz oyununu birlikte oynatarak kahkahalarla dolu bir oyun oynayacağız! Atölye, 21 Nisan 2025 tarihinde Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde

Beden Perküsyon & Hareket Dramaturjisi (9 artı yaş): Bu atölye sonrasında katılımcı, önceden belirlenmiş müzik eşliğinde bedeninden çıkardığı seslerle belirli bir disipline girer. Çoğunlukla birlikte senkron duygusunu geliştirirken farklı duyguları gösterecek oyunculuk ifadeleri ile (jest & mimik) dans ederken duygu değişimlerini deneyimleme şansı bulur ve asıl amaç olan; etrafıyla uyum içine girmiş bedenindeki "kendini" fark eder. ve tüm bunların hepsi eğlenerek deneyimlenir. Atölye, 21 Nisan 2025 tarihinde Beylikdüzü Rasim Öztekin Sahnesi'nde

Hareket ve Doğaçlama Atölyesi (8 artı yaş): Hareketin ve Tiyatronun sihrini birleştirmeye hazır mısın? Tiyatro bizi bir anda kalabalık bir şehrin meydanına ya da doğa da bir nehrin kıyısına götürebilir, hayal gücü ve ekip çalışması ile tiyatronun sihrini beraber keşfedelim. İlkem Ulugün ile birlikte eğlence dolu bir hareket ve doğaçlama atölyesine katılmaya ne dersiniz? Bu atölyede beraberce doğaçlama yaparak tiyatroda mekan – zaman ve karakter kavramlarını eğlenerek, hareket ederek araştıracağız. Birlikte mekanlar, objeler ve karakterler oluşturacağız. Atölye, 21 Nisan 2025 tarihinde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde.

Bir Hikaye, Bin Dünya" (7-9 yaş): Hikayenin içinde geçen mekanların kokusunu, objelerin dokusunu, hikayede yer alan karakterlerin duygularını, neler düşündüğünü hiç merak ettiniz mi? İnteraktif oyunlarla birlikte bir çocuk hikayesini meraklı bir serüvenle okumaya, keşfetmeye, ona sorular sormaya ne dersiniz? Derya Yıldırım'ın yürütücülüğünde gerçekleşecek olan yaratıcı hikaye okuma atölyesi katılımcılarına oyun, eğlence ve yaratıcı düşünme becerisi sunuyor. Atölye, 21 Nisan 2025 tarihinde Ümraniye Sahnesi'nde.

'Mandal Kukla Atölyesi' (7 artı yaş): Çocuklar, kukla üzerine çalışmalar yaparak hem çok keyifli vakit geçirecek hem de yeni şeyler öğrenme imkanı bulacak. Atölye, 22 Nisan 2025 tarihinde Beylikdüzü Rasim Öztekin Sahnesi'nde."

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Kaynak: ANKA

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