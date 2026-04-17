Geleneksel Gıda Kurutma Yöntemleri Anlatıldı - Son Dakika
Geleneksel Gıda Kurutma Yöntemleri Anlatıldı

Geleneksel Gıda Kurutma Yöntemleri Anlatıldı
17.04.2026 14:33
Burdur'da 'Lezzetin Güneşle Muhafazası' söyleşisinde geleneksel gıda kurutma yöntemleri ele alındı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde "Lezzetin Güneşle Muhafazası" konulu söyleşi yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, MAKÜ Bilim İletişimi Koordinatörlüğü tarafından bilimi toplumla buluşturmak amacıyla hayata geçirilen "Bilim Kafe" etkinlikleri devam ediyor.

Öğretim Görevlisi Dr. Damla Bayana Sönmez geleneksel gıda kurutma yöntemlerinin bilimsel temellerini Büğdüz Köyü'nde kadınlara anlattı.

Kadınların deneyimlerini paylaştığı etkinlikte, nesilden nesile aktarılan geleneksel gıda kurutma yöntemlerinin arkasındaki bilimsel gerçekler konuşuldu.

Sönmez, Anadolu kadınının mutfakta uyguladığı pratiklerin aslında ileri düzey bilimsel temellere dayandığını vurguladı.

Uygulamalı deneylerin de yer aldığı söyleşide, nane ve kekik gibi ürünlerin doğrudan güneşte değil, gölgede kurutulmasının bitkideki uçucu yağların ve klorofilin korunmasındaki önemi gibi bilgiler aktarıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, TKDK ve KOSGEB'in kadın girişimcilere yönelik sunduğu makine ve teçhizat hibe destekleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Programda, sadece geleneksel ürünlerin değil, modern pazarın talep ettiği sağlıklı sebze/meyve cipsleri, bitki çayları için özel süslemeler ve sıfır atıkla üretilen sebze tozları gibi yeni nesil katma değerli ürün alternatifleri de tanıtıldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Geleneksel Gıda Kurutma Yöntemleri Anlatıldı - Son Dakika

İmamoğlu Davasında Önemli Savunma İmamoğlu Davasında Önemli Savunma
Rabia’yı katleden eşten kan donduran sözler: Yemek yönünden psikolojik baskı uyguladım Rabia'yı katleden eşten kan donduran sözler: Yemek yönünden psikolojik baskı uyguladım
Gülistan Doku olayında çarpıcı ifade: Ben bu silahla birini vurdum Gülistan Doku olayında çarpıcı ifade: Ben bu silahla birini vurdum
İl teşkilatlarının görevden alınması sonrası İzzet Ulvi Yönter’den manidar paylaşım İl teşkilatlarının görevden alınması sonrası İzzet Ulvi Yönter'den manidar paylaşım
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki saldırılarla ilgili yanıltıcı paylaşımlar yapan 127 şüpheli yakalandı Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki saldırılarla ilgili yanıltıcı paylaşımlar yapan 127 şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü

Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı Evinden çıkanlara bakın
Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı! Evinden çıkanlara bakın
Ülke şokta Kanalizasyondan kaçan banka soyguncuları geride bu görüntüyü bıraktı
Ülke şokta! Kanalizasyondan kaçan banka soyguncuları geride bu görüntüyü bıraktı
Katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı Valilik son kararı duyurdu
Katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı? Valilik son kararı duyurdu
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı
Antalya Diplomasi Forumu’nda konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye’de toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı
Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'de toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski polis Gökhan Ertok, itirafçı olmak için talepte bulundu
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski polis Gökhan Ertok, itirafçı olmak için talepte bulundu
SON DAKİKA: Geleneksel Gıda Kurutma Yöntemleri Anlatıldı - Son Dakika
