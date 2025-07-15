Gelibolu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü etkinlikleri

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anma programı düzenlendi.

Gelibolu Kaymakamlığı koordinasyonunda şehitlikte yapılan törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Kaymakam Cihat Koç, 18. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Şükrü Özbakır, Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak ve protokol üyeleri şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Program şehit ailelerinin ziyaretiyle devam etti. Akşam ise vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla demokrasi nöbetine katılacak, resim sergileri ve sinevizyon gösterileri düzenlenecek.