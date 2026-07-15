Gelibolu'da 15 Temmuz Mesajı - Son Dakika
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Gelibolu'da 15 Temmuz Mesajı

15.07.2026 13:16
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Başkan Soyuak, 15 Temmuz'u bağımsızlık ve demokrasi simgesi olarak anılacağını vurguladı.

Çanakkale'nin Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesajı yayınladı.

Soyuak, mesajında, 15 Temmuz 2016'da aziz milletin vatanına, bayrağına, demokrasisine ve milli iradesine sahip çıkarak tüm dünyaya unutulmayacak bir destan yazdığını vurguladı.

"O gece, milletimizin cesareti ve kararlılığı sayesinde hain darbe girişimi bertaraf edilmiş, birlik ve beraberliğimizin gücü bir kez daha tüm dünyaya gösterilmiştir." ifadelerini kullanan Soyuak, şöyle devam etti:

"Aradan geçen yıllara rağmen 15 Temmuz, hafızalarımızda yalnızca bir tarih değil, bağımsızlığımıza, demokrasimize ve ortak geleceğimize sahip çıkmanın simgesi olarak yaşamaya devam etmektedir. Bu anlamlı gün, milli birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendiren önemli bir dönüm noktasıdır. Bu yılki anma etkinliklerinde de öne çıkarılan 'İrade bizim, zafer bizim' teması, millet iradesinin ve demokrasiye bağlılığın önemini vurgulamaktadır. Gelibolu tarih boyunca vatan uğruna verilen büyük mücadelelerin, fedakarlığın ve kahramanlığın sembolü olmuş kadim bir şehirdir. Ecdadımızın bizlere emanet ettiği bu kutsal topraklarda, milli birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmaya, gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gelibolu'da 15 Temmuz Mesajı - Son Dakika

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