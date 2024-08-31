Gelibolu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı fener alayı düzenlendi - Son Dakika
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Gelibolu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı fener alayı düzenlendi

Gelibolu\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı fener alayı düzenlendi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi. Gelibolu Kaymakamı, Belediye Başkanı, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar, Türk bayrakları ve meşalelerle İskele Meydanı'na kadar yürüdü. Belediye Başkanı konuşmasında, şehitleri rahmetle anarken, geleceği inşa etmeye devam edeceklerini vurguladı.

31.08.2024 10:17
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Gazi Süleyman Paşa Heykeli önünde bir araya gelen Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, AK Parti İlçe Başkanı Cahit Bilge, MHP İlçe Başkanı Murat Şarlak, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Karaca, Belediye Meclisi üyeleri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle İskele Meydanı'na kadar yürüdü.

Belediye Başkanı Soyuak, İskele Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde yaptığı konuşmada, 30 Ağustos Zaferi'nin 102'nci yılını kutladı.

Malazgirt'ten Varna'ya, Gelibolu'ya, Çanakkale'ye kadar, Şırnak'ta, Cizre'de şehit olmuş olan tüm şehitleri rahmetle, gazileri sevgiyle, hürmetle yad eden Soyuak, "Bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün önünde hürmetle eğiliyoruz. Onlar bizim için savaştılar, biz onlar için çocuklarımız için çalışacağız. Onlar bizim için şehit oldular, biz de çocuklarımız için mücadele etmeye, geleceği inşa etmeye devam edeceğiz. Bir çift mavi gözün ışığında yürümeye, memleketi geliştirmeye, bu Gelibolu'yu geleceğin yaşanabilir, modern güzel bir kent yapmaya hep beraber devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Gelibolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gelibolu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı fener alayı düzenlendi - Son Dakika

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