Gelibolu'da "57. Alay ruhu" yeniden canlandı

18.03.2026 15:57
Çanakkale'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yılında 19. Tümen'e bağlı 57. Piyade Alayı, 2. Kolordu Komutanlığı bünyesinde yeniden kuruldu.

Gelibolu Yarımadası muharebelerinde fedakarlık ve kahramanlık göstererek düşmana vatan toprağını çiğnetmeyen 57. Piyade Alayı, Gelibolu 2. Kolordu Komutanlığı bünyesinde yeniden kurularak faaliyetlerine başladı.

Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, Gelibolu Yarımadası'nda Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümünde düzenlenen törenin ardından, yeni kurulan 57. Piyade Alayı'ndaki askerlerle bir araya geldi.

Özeren, askerlerle Şehitler Abidesi ile Atatürk Anıtı önünde günün anısına fotoğraf çektirdi.

Mehmet Özeren, 57. Piyade Alayı'na bundan sonra icra edecekleri görevlerde başarılar diledi.

"Kahraman" alay, bundan sonraki süreçte Tarihi Alan'da icra edilecek törenlerde, saygı nöbetlerinde ve canlandırma faaliyetlerinde tarihi kıyafetlerle görev alacak."

Tarihi Alan'a gelen ziyaretçiler, askerler tarafından yapılacak canlandırmalarla 57. Piyade Alayı'nın yaşamlarını görme imkanı bulacak.

Kaynak: AA

