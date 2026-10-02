Gelibolu'da çatıdan düşen kişi öldü - Son Dakika
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Gelibolu'da çatıdan düşen kişi öldü

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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti.

Alaaddin Mahallesi Kore Kahramanlar Caddesi'ndeki bir iş yerinin çatısında çalışan Mehmet Ulaş (54) dengesini kaybederek 4. kattan düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Ulaş, ambulansla Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mehmet Ulaş, buradaki tedavisi sonrası Çanakkale'ye sevki esnasında ambulansta yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA
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