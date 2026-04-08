Gelibolu'da Ekopoli Projesi İmzalandı - Son Dakika
Gelibolu'da Ekopoli Projesi İmzalandı

08.04.2026 16:35
ÇOMÜ ve Gelibolu Belediyesi, AB destekli Ekopoli projesi için protokol imzaladı.

Çanakkale'nin Gelibolu Belediyesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) iş birliğinde hazırlanan ve Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen "Galipoli'den Ekopoli'ye" projesinin protokolü imzalandı.

Gelibolu Belediyesine ait tesislerde düzenlenen törende; ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu ile Gelibolu Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak iş birliği protokolüne imza attı.

Belediye Başkanı Soyuak, törende yaptığı konuşmada projenin önemine dikkati çekerek, "37,5 milyon liralık AB hibeli projemiz, Türkiye genelinde seçilen ilk 24 proje arasında yer alma başarısını gösterdi. Sürdürülebilir ve çevre dostu bir Gelibolu için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında Gelibolu'da çevre dostu uygulamaların hayata geçirilmesi, karbon ayak izinin azaltılması ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gelibolu'da Ekopoli Projesi İmzalandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Gelibolu'da Ekopoli Projesi İmzalandı - Son Dakika
