Gelibolu\'da Evreşe İlkokulu\'nda 68 öğrenci sağlık istasyonlarında bilgilendirildi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" programı kapsamında Evreşe İlkokulu'nda öğrencilere yönelik sağlık etkinliği gerçekleştirildi.

Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte 68 öğrenciye sağlıklı yaşam konusunda eğitim verilirken, kurulan sağlık istasyonlarında uygulamalı bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Sağlıklı Hayat Merkezi ekiplerince Evreşe İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte, çocukların küçük yaşlardan itibaren sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanması amaçlandı.

Program kapsamında gerçekleştirilen teorik sunum ve uygulamalı etkinliklere 31 erkek ve 37 kız öğrenci olmak üzere toplam 68 öğrenci katıldı.

Öğrencilere sağlıklı beslenme, kişisel hijyen, ağız ve diş sağlığı ile fiziksel aktivitenin önemi hakkında bilgiler verildi.

Etkinlik alanında 112 Acil Sağlık Hizmetleri, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Ağız ve Diş Sağlığı, Bulaşıcı Hastalıklar ve El Hijyeni, Sağlıklı Beslenme ve Fiziksel Aktivite ile Aile Hekimliği istasyonları kuruldu.

Öğrenciler istasyonları ziyaret ederek uzman personelden bilgi aldı.

Program kapsamında öğrenciler ambulans ve UMKE araçlarını da yakından inceleme fırsatı buldu.

Görevli ekipler tarafından araçların çalışma prensipleri, acil durumlarda yürütülen çalışmalar ve sağlık hizmetlerinin işleyişi hakkında bilgilendirme yapıldı.