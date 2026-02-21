Çanakkale'nin Gelibolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ilçede faaliyet gösteren fırınlara yönelik denetim gerçekleştirildi.
Ramazan ayı dolayısıyla yapılan kontrollerde, zabıta ekipleri hijyen kuralları ve ekmek gramajları titizlikle incelerken, fiyat tarifelerine uyulması konusunda işletmelere bilgilendirme ve uyarılarda bulundu.
Denetimlerde üretim alanları, personel temizliği ve kullanılan malzemelerin muhafaza koşulları da kontrol edildi.
Son Dakika › Güncel › Gelibolu'da Fırın Denetimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?