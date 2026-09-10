Gelibolu'da kadınlara kanser taraması anlatıldı, erken teşhisin önemine dikkat çekildi
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Halk Sağlığı Haftası kapsamında Gelibolu Kadınlar Derneği üyelerine kanser farkındalık eğitimi verildi. KETEM Birimi'nde düzenlenen programda rahim ağzı, meme ve kolorektal kanser taramaları anlatılarak erken teşhisin hayati önemi vurgulandı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında Gelibolu Kadınlar Derneği üyelerine yönelik kanser farkındalık eğitimi verildi.
Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlıklı Hayat Merkezi Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) Birimi eğitim salonunda düzenlenen programda Uzm. Dr. Şevket Girgin katılımcıları bilgilendirdi.
Etkinlikte rahim ağzı, meme ve kolorektal kanser taramaları anlatılarak erken teşhisin hayati önemi vurgulandı. Katılımcılara Halk Sağlığı Haftası'nın simgesi mor kurdeleler takıldı, bilgilendirici broşürler dağıtıldı.
Programda "Kanserde erken teşhis hayat kurtarır" mesajı öne çıkarıldı.
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