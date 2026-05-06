Gelibolu'da Köy Yolları Asfaltlanıyor

06.05.2026 09:52
Kaymakam Koç, köylerde 20 km sıcak asfalt çalışması yapıldığını duyurdu. Hıdrellez kutlamaları da gerçekleşti.

Gelibolu Kaymakam Cihat Koç, köylerde asfaltlama çalışmaları yürütüldüğünü bildirdi.

Koç, yaptığı açıklamada,2026 yılı yatırım programı kapsamında, 20 kilometrelik köy yolunda sıcak asfalt çalışması yapıldığını kaydetti.

Cihat Koç, Adilhan, Yülüce ve Süleymaniye köylerinde asfaltlama çalışmalarını tamamladıklarını, kısa sürede Çokal, Ocaklı ve Güneyli köylerinin yollarını da sıcak asfaltla buluşturacaklarını ifade etti.

Gelibolu'da Hıdrellez kutlamaları yapıldı

Gelibolu ilçesinde Hıdrellez kutlamaları, Feneraltı sahilindeki Hızır Kayası çevresinde gerçekleştirildi.

Kutlamalarda taşlardan ev, araba veya okul şekilleri yapılarak dilekler tutuldu. Hıdrellez ateşinin üzerinden sağlık, bolluk ve bereket dilekleriyle atlandı.

Toplanan taşlar dualarla, denize atıldı.

Kutlamaya katılan Ayşen Taşcı, yaptığı açıklamada, baharın getirdiği bolluk ve bereketle güzel bir yıl geçirmeyi dilediğini kaydetti.

Kaynak: AA

