Gelibolu'da Mevlid-i Nebi programında İl Müftüsü Topçu gençlere seslendi - Son Dakika
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Gelibolu'da Mevlid-i Nebi programında İl Müftüsü Topçu gençlere seslendi

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Gelibolu\'da Mevlid-i Nebi programında İl Müftüsü Topçu gençlere seslendi
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Gelibolu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında düzenlenen programda öğrenciler şiirler okudu ve gösteriler sundu. İl Müftüsü Mevlüt Topçu, genç nesillerin Hz. Muhammed'in örnek kişiliğini rehber edinmesinin önemini vurguladı.

Gelibolu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında düzenlenen programda öğrenciler şiirler okudu, çeşitli gösteriler sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Programda konuşan İl Müftüsü Mevlüt Topçu, Hz. Muhammed'in hayatı, ahlakı ve insanlığa bıraktığı mesajların önemine değinerek, genç nesillerin Peygamber Efendimizin örnek kişiliğini rehber edinmesinin önemini vurguladı.

Etkinlik kapsamında öğrenciler tarafından şiirler okundu, çeşitli gösteriler sahnelendi.

İlahi dinletisinin ardından sona eren programa, Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç, Çanakkale İl Müftüsü Mevlüt Topçu, Gelibolu İlçe Müftüsü İsmail Durna, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın, AK Parti İlçe Başkanı Cahit Bilge ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA
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