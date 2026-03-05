Gelibolu\'da Öğrencilerin Geri Dönüşüm Sergisi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki 26 Kasım İlkokulu öğrencilerinin geri dönüşüm malzemeleriyle hazırladığı tasarımlar sergilendi.

Okulda vatandaşların beğenisine sunulan sergide öğrenciler; günlük yaşam problemlerine yönelik çözüm modelleri, enerji ve çevre temalı tasarımlar ile çeşitli deney düzeneklerini tanıttı. Bilimsel düşünme ve üretkenlik becerilerini sergileyen öğrencilere, sunumlarda öğretmenleri eşlik etti.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda hazırlanan etkinlikte; çocukların araştırma, sorgulama ve problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesi hedeflendi.

"Küçük mucitlerin" sergisini ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın ve Şube Müdürü Ozancan Acarı, stantları tek tek gezerek öğrencilerin projeleri hakkında bilgi aldı."