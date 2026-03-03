Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğrencinin saldırısı sonucu biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybetmesi Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde protesto edildi.
Gelibolu ilçesindeki, Eğitim-İş ve Eğitim-Sen sendikalarına bağlı öğretmenler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binası önünde bir araya geldi.
Pankart açıp dövizler taşıyan öğretmenler adına konuşan Eğitim-İş Gelibolu Şube Başkanı Veli Özmen, İstanbul Çekmeköy'de öğretmen Fatma Nur Çelik'in okulda öldürülmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.
Gelibolu'da Öğretmen Cinayeti Protestosu
