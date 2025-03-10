Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde okçuluk şampiyonası gerçekleştirildi.
Gelibolu 26 Kasım Okçuluk Poligonu'nda Mehmet Akif Ersoy'u Anma, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve 18 Mart Çanakkale Zaferi Açık Hava Okçuluk İl Şampiyonası'na 27 sporcu katıldı.
Kadınlar ve erkeklerin yarıştığı şampiyonada dereceye girenlere ödülleri verildi.
Son Dakika › Güncel › Gelibolu'da Okçuluk Şampiyonası Düzenlendi - Son Dakika
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