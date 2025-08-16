Gelibolu'da Orman Yangını: 5 Köy Tahliye Edildi - Son Dakika
Gelibolu'da Orman Yangını: 5 Köy Tahliye Edildi

Gelibolu'da Orman Yangını: 5 Köy Tahliye Edildi
16.08.2025 21:33
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle 5 köy tedbir amaçlı tahliye edildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale edilirken, 5 köyün tedbir amaçlı tahliyesi gerçekleştirildi.

İlçeye bağlı Tayfur köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanların yükselmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyor.

Çanakkale Valiliğinin Next Sosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, Gelibolu'nun Tayfur ve Cumalı köyleri arasındaki ormanlık alanda saat 16.28'de başlayan orman yangınına 12 uçak, 12 helikopter ile havadan, 94 arazöz, 3 dozer, 6 itfaiye aracı ve toplam 560 personel ile karadan müdahale edildiği belirtildi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Gelibolu'nun Karainebeyli, Eceabat'ın Yolağzı, Büyükanafartalar ve Küçükanafartalar köylerinin ardından aynı ilçeye bağlı Kumköy'ün de tedbiren tahliye edildiğini bildirdi.

Gelibolu'nun Tayfur ile Cumalı köyleri mevkisinde başlayan yangın söndürme çalışmalarını, Gelibolu'nun Karainebeyli, Eceabat'ın Yolağzı köylerinde inceleyen Toraman, yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yangınla mücadele çalışmalarının AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma, emniyet ve ilgili diğer kurumların koordinasyonunda kesintisiz olarak sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Orman Yangını, Acil Durum, Gelibolu, 3-sayfa, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

