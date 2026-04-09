Gelibolu'da Sağlık Eğitimi ve Tütünle Mücadele

09.04.2026 11:41
Gelibolu'da işletmelere tütün mücadelesi ve ücretsiz sağlık hizmetleri hakkında bilgi verildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde işletmecilere, Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) tarafından sunulan ücretsiz hizmetler ve tütün mamulleriyle mücadele mevzuatı hakkında bilgi verildi.

Gelibolu İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Okan Deniz ve Çevre Sağlığı Birimi ekipleri, "İşyerlerinde Sağlığın Geliştirilmesi" rehberi kapsamında ilçedeki işletmeleri ziyaret etti.

Ziyaretlerde ekipler, Sağlıklı Hayat Merkezlerinde vatandaşlara tamamen ücretsiz olarak sunulan beslenme danışmanlığı, psikolojik destek ve kanser taramaları gibi hizmetleri anlattı.

Ekipler ayrıca, 4207 sayılı "Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun" çerçevesinde uygulanan "Dumansız Hava Sahası" düzenlemeleri hakkında işletmecilere hatırlatmalarda bulundu. Kapalı alanlarda tütün kullanımının önlenmesine yönelik kuralların aktarıldığı ziyarette, toplum sağlığının korunması için iş birliğinin önemi vurgulandı.

İşletme sahiplerinin görüş ve önerilerini de dinleyen Uzm. Dr. Okan Deniz, daha bilinçli ve sağlıklı bir toplum yapısı oluşturmak için sahada bilgilendirme faaliyetlerine devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

