Gelibolu'da Sağlıklı Hayat Merkezi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gelibolu'da Sağlıklı Hayat Merkezi Açıldı

12.02.2026 10:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gelibolu'da yeni Fiziksel Aktivite Salonu hizmete girdi, ücretsiz fizyoterapi hizmetleri sunulacak.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde vatandaşların sağlıklı, aktif ve enerjik bir yaşam sürmelerine katkı sağlamak amacıyla Gelibolu Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde Fiziksel Aktivite Salonu hizmete açıldı.

Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren merkezde fizyoterapi hizmetleri, Fizyoterapist Sevim Nur Güler tarafından yürütülecek. Hareket kabiliyetini artırmayı, ağrıları azaltmayı ve yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefleyen uygulamalar vatandaşlara ücretsiz sunulacak.

İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının toplum genelinde yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekerek, vatandaşları İlçe Sağlık Müdürlüğü binasında hizmet veren merkeze davet etti.

Yeni salonun, özellikle hareketsiz yaşamın yol açtığı sağlık sorunlarının önlenmesine ve fiziksel aktivite bilincinin artırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Gelibolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gelibolu'da Sağlıklı Hayat Merkezi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dönüşü alamayan zabıta aracı denize böyle uçtu Dönüşü alamayan zabıta aracı denize böyle uçtu
Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları ilk kez duyurdu Depremzedelere faizsiz ev fırsatı Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları ilk kez duyurdu! Depremzedelere faizsiz ev fırsatı
Komşu ülkede kaydedilen görüntü dünya gündemine bomba gibi düştü Komşu ülkede kaydedilen görüntü dünya gündemine bomba gibi düştü
Real Madrid’in yıldızları yemekte Hesabı sadece iki kişi ödedi Real Madrid'in yıldızları yemekte! Hesabı sadece iki kişi ödedi
Rihanna’yı markette gören kadın şaşkınlığını gizleyemedi Rihanna'yı markette gören kadın şaşkınlığını gizleyemedi
Bütün dünya En-Nesyri’yi konuşuyor Bütün dünya En-Nesyri'yi konuşuyor

09:32
Fenerbahçe’nin rakibi karıştı Hocayı kovdular yerine gelen isim tanıdık
Fenerbahçe'nin rakibi karıştı! Hocayı kovdular yerine gelen isim tanıdık
09:30
Global kripto borsalarına yeni erişim engelleri gündemde
Global kripto borsalarına yeni erişim engelleri gündemde
09:15
DEM Parti-Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklama
DEM Parti-Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklama
09:04
Yaptırmayan kontak çeviremeyecek Zam geldi, primler 300 bin lirayı aştı
Yaptırmayan kontak çeviremeyecek! Zam geldi, primler 300 bin lirayı aştı
08:25
CHP’li vekilden Meclis’te olay iddia: Jandarma kuyumcu aracını gasp etti
CHP'li vekilden Meclis'te olay iddia: Jandarma kuyumcu aracını gasp etti
08:23
E-Devlet’ten doğrulama yapmayana kötü haber 3 gün sonra başlıyor, 200 bin ilan kaldırılacak
E-Devlet'ten doğrulama yapmayana kötü haber! 3 gün sonra başlıyor, 200 bin ilan kaldırılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 10:10:43. #7.11#
SON DAKİKA: Gelibolu'da Sağlıklı Hayat Merkezi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.