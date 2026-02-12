Gelibolu'da Sağlıklı Hayat Merkezi Açıldı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde vatandaşların sağlıklı, aktif ve enerjik bir yaşam sürmelerine katkı sağlamak amacıyla Gelibolu Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde Fiziksel Aktivite Salonu hizmete açıldı.
Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren merkezde fizyoterapi hizmetleri, Fizyoterapist Sevim Nur Güler tarafından yürütülecek. Hareket kabiliyetini artırmayı, ağrıları azaltmayı ve yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefleyen uygulamalar vatandaşlara ücretsiz sunulacak.
İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının toplum genelinde yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekerek, vatandaşları İlçe Sağlık Müdürlüğü binasında hizmet veren merkeze davet etti.
Yeni salonun, özellikle hareketsiz yaşamın yol açtığı sağlık sorunlarının önlenmesine ve fiziksel aktivite bilincinin artırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.
