Gelibolu'da Tır Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Gelibolu'da Tır Yangını Kontrol Altına Alındı

Gelibolu\'da Tır Yangını Kontrol Altına Alındı
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Gelibolu ilçesinde, seyir halindeki bir tırda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Gelibolu ilçesinde İstanbul'a seyir halindeki İ.S. yönetimindeki tırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Gelibolu ve Kavakköy belediye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tırda bulunan kağıtların tutuşmasıyla yükselen alevler, rüzgarın da etkisiyle otluk alana da sıçradı.

İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülen yangında tır kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gelibolu'da Tır Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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