Gelibolu\'da Uyuşturucu Operasyonu

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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalanan bir kişi, gözaltına alındı.

Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında yakalanan şüpheli İ.Ç'nin evinde yapılan aramada paketler halinde sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.