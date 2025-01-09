Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Gelibolu Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, Yazıcızade Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.
Yapılan baskında şüpheliler A.A. ve İ.M.K. gözaltına alındı, 76 kağıda sarılı vaziyette uyuşturucu madde ele geçirildi.
Şüphelilerin, Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Gelibolu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika
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