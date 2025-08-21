Gelibolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarlada başlayıp ormana sıçrayan yangının ardından hasar tespit çalışmalarına başladı.
İlçeye bağlı Ilgardere ve Karainebeyli köylerinde meydana gelen yangınlarda zarar gören ekili-dikili alanlar ile arıcılık faaliyetleri, ekipler tarafından inceleniyor.
Sahada hasar tespit çalışmalarının ardından bir rapor hazırlanacağı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Gelibolu'da Yangın Hasar Tespiti Başladı - Son Dakika
