Gelibolu\'da Yangın Hasar Tespiti Başladı

Gelibolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarlada başlayıp ormana sıçrayan yangının ardından hasar tespit çalışmalarına başladı.

İlçeye bağlı Ilgardere ve Karainebeyli köylerinde meydana gelen yangınlarda zarar gören ekili-dikili alanlar ile arıcılık faaliyetleri, ekipler tarafından inceleniyor.

Sahada hasar tespit çalışmalarının ardından bir rapor hazırlanacağı öğrenildi.