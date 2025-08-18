Gelibolu'daki Tarihi Alan Yeniden Ziyarete Açıldı - Son Dakika
Gelibolu'daki Tarihi Alan Yeniden Ziyarete Açıldı

18.08.2025 13:01
Çanakkale'deki orman yangınının kontrol altına alınmasıyla Tarihi Alan'ın kuzey hattı açıldı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki orman yangınının tamamen kontrol altına alınmasının ardından Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Alan'ın kapatılan kuzey hattı, yeniden ziyarete açıldı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada, "Gelibolu ve Eceabat ilçelerinde çıkan yangın nedeniyle kapalı olan Tarihi Alan'ın kuzey hattı (Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay ve Conkbayırı) ziyarete açılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

'50 YIL GEÇSE BİLE YERİNE GELMEZ'

Öte yandan Eceabat ilçesine bağlık Kumköy yakınlarında İrfan Çimen'e ait zeytin bahçesinin çevresi yandı. Zeytin ağaçlarının çevresini sürdüğü için alevlerin bahçesine ulaşmadığını söyleyen Çimen, "Sürülmeyenler, çevresinde anız olanlar yanıyor. Yanmaması için sürüyoruz, sürünce yanmıyor. Burayı yanmış görünce her şeyden soğudum. Buradaki ağaçlar, 50 yıl geçse bile yerine gelmez" diye konuştu.

YANAN AĞAÇLARIN ARASINDA KARACA GÖRÜNTÜLENDİ

Ayrıca yangın nedeniyle zarar gören Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere köyü yakınlarındaki ormanda gezinen bir karaca, cep telefonuyla kayda alındı.

Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

Kaynak: DHA

