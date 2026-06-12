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Gelibolu'nun Fethi Kutlandı

Gelibolu\'nun Fethi Kutlandı
12.06.2026 15:53
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gelibolu'daki Gazi Süleyman Paşa anma programına katıldı ve dualar okundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin ve Gelibolu'nun fethinin 672. yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır beldesinde düzenlenen Gazi Süleyman Paşa'yı anma programına katıldı.

Kurtulmuş'un himayesinde Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu yakalarında gerçekleştirilen kutlama töreni, Gelibolu'nun Bolayır beldesinde devam etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gelibolu Gazi Süleymanpaşa Camisi'nde vatandaşlarla cuma namazını kıldıktan sonra Bolayır'a geçti.

Beldedeki Gazi Süleyman Paşa Türbesi'nde alp kıyafetli jandarma personeli tarafından kılıç ve baltayla saygı nöbetinin tutulduğu programda 57.? ?Piyade Alayı da hazır bulundu.

Daha sonra Kur'an-ı Kerim okundu ve Gazi Süleyman Paşa dualarla anıldı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, burada Kurtulmuş'a Türkler'in Anadolu'dan Rumeli'ye geçişini anlatan tablo hediye etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ayrıca aynı külliyede bulunan Türk edebiyatında "vatan şairi" olarak anılan şair ve yazar Namık Kemal'in kabrini de ziyaret ederek dua etti.

Bolayır ziyaretinde vatandaşlarla da sohbet eden Kurtulmuş, kutlama programı kapsamında Gelibolu Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak'tan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Programa, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, AK Parti MKYK Üyesi Fatih Şahin, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, kaymakamlar, belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gelibolu'nun Fethi Kutlandı - Son Dakika

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