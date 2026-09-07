Gelibolu ve Lapseki\'de okul öncesi ve sınıf öğretmenlerine yeni müfredat eğitimi verildi

Çanakkale'nin Gelibolu ve Lapseki ilçelerinde görev yapan sınıf ve okul öncesi öğretmenlerine yönelik "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" eğitimi düzenlendi.

Gelibolu 26 Kasım İlkokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda öğretmenler, yeni müfredat ve eğitim yaklaşımının temel ilkeleri ile uygulama yöntemleri hakkında bilgilendirildi.

Koordinatör öğretmen Ayşe Burçak Çelik tarafından verilen eğitimde, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel değerlerle desteklenmesinin önemi vurgulandı.

Yetkililer, eğitimin öğretmenlerin sınıf içi uygulamalarına katkı sağlayacağını ve yeni eğitim öğretim döneminde daha etkin bir öğrenme ortamı oluşturulmasına yardımcı olacağını kaydetti.