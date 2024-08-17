Gelin-Damat Figürlü Korkuluk Trabzon'da İlgi Odağı Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gelin-Damat Figürlü Korkuluk Trabzon'da İlgi Odağı Oldu

Geniş Video İzle

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir bahçeye yerleştirilen gelin-damat figürlü korkuluk, yoldan geçenlerin ilgi odağı oldu. Figürün tasarımcısı İnci Demirtaş, beklenmedik ilgi karşısında şaşırdığını belirtti.

17.08.2024 10:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gören bir daha dönüp bakıyor

Kargalardan daha çok yoldan geçenlerin dikkatini çekiyor

Trabzon'da bahçeye konuşlandırılan gelin damat figürlü korkuluk gülümsetti

TRABZON - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir bahçeye yerleştirilen gelin-damat figürlü korkuluk yoldan geçenlerin ilgi odağı oldu.

Bilinen korkuluklardan farklı bir görüntüye sahip gelin damat figürlü korkuluk, bugünlerde sosyal medyada oldukça ilgi çekerken figürün tasarımcısı İnci Demirtaş, yaptığı çalışmanın bu kadar beğeni alacağını tahmin etmediğini söyledi.

Bahçesindeki gelin ve damadı görenlerin fotoğraf çektirdiklerini kaydeden Demirtaş, "Bahçemde kargalara ve domuzlara karşı bir korkuluk yapacaktım. İlginçlik olsun diye düşünmüştüm. Önce bir tanesini daha sonra yanına arkadaşını koydum. Aklıma ilginç şeyler gelince uygulamak istedim, ortaya böyle bir çalışma çıktı. Evde mevcut kıyafetleri kullandım. Görenlerden çok güzel tepkiler aldım, çok beğeni topladı. Böyle olacağını ben de tahmin etmiyordum, çok ilgi gördü. Her gün çok sayıda kişi gelip fotoğraf çektiriyor. Aslında bu korkuluklar 5-6 yıldır var ancak 'Üzerlerine ne giydireyim?' diye kafamda tasarlıyorum. Bir yıl arkadaş oluyorlar bir yıl tek oluyor. Bu yıl düğün yaptık gelecek yıl ise bir bebek koyacağız çocukları, bir yuvaları olsun" dedi.

Sadece espri, ilginç olsun

Amacının sadece espri ve ilginçlik olduğunu kaydeden Demirtaş, "Çocukluğumuzda bildiğimiz tahta çıtalarla yapılan korkuluklar vardı, onların dışında olsun diye düşündüm. Ne yapabilirim diye düşündüm, insan figürü hayal ettim, onu gerçeğe dönüştürmeye çalıştım. Bahçede çalıştığım zaman araçlarıyla geçenler sanki burada biri varmış gibi korna çalıp gidiyor. Sanki bahçede biri varmış gibi, bir anda karşılarına çıktıkları için. Bir anlık fikir sonucu böyle bir şey aklıma geldi uyguladım. Bahçelerde gördüğüm korkuluklardan esinlendim, daha farklı bir şey yapayım dedim ve ortaya böyle bir çalışma çıktı. Sadece espri, komiklik, ilginç olsun diye" diye konuştu.

Yoldan geçenlerden Hamdi Çiçek ise gelin-damat figürlü korkulukları ilk gördüğünde şaşırdığını ifade ederek "Buradan geçerken korkuluk dikkatimi çekti, çok hoşumuza gitti. Daha önce de görmüştüm ceketi siyahtı şimdi beyaz yaptılar. Gayet hoş renk kattılar. İlk kez burada gördüm çok da güzel olmuş. İlk gördüğümde şaşırdım. Köylerde korkuluklar yapılır ama bu biraz farklı olmuş" şeklinde konuştu.

(BK-TŞ-ÖS-Y)

Gelin-Damat Figürlü Korkuluk Trabzon\'da İlgi Odağı Oldu
Kaynak: İHA

Ortahisar, Trabzon, Sanat, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gelin-Damat Figürlü Korkuluk Trabzon'da İlgi Odağı Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:10 Orman yangınlarında son durum Bakan Yumaklı: 72 yangından 69’u kontrol altında Orman yangınlarında son durum! Bakan Yumaklı: 72 yangından 69'u kontrol altında
08:44 Bu nasıl sorumsuzluk İzmir’i yakıp kavuran yangının nasıl çıktığı belli oldu Bu nasıl sorumsuzluk! İzmir'i yakıp kavuran yangının nasıl çıktığı belli oldu
07:29 Cenaze yolunda kaza 4 kişi feci şekilde can verdi Cenaze yolunda kaza! 4 kişi feci şekilde can verdi
20:55 İzmir alev alev Mahalleler tahliye edildi, yangın evlere kadar ulaştı İzmir alev alev! Mahalleler tahliye edildi, yangın evlere kadar ulaştı
16:12 Avrupa kupalarında play-off karşılaşmaları oynayacak temsilcilerimizin Süper Lig’deki 3. hafta maçları ertelendi Avrupa kupalarında play-off karşılaşmaları oynayacak temsilcilerimizin Süper Lig'deki 3. hafta maçları ertelendi
16:07 İstismar etmek istediği inek tarafından boynuzlanan çıplak adam, ağır yaralandı İstismar etmek istediği inek tarafından boynuzlanan çıplak adam, ağır yaralandı
15:54 Meclis’teki Can Atalay oturumundaki yumruklu kavgaya CHP lideri Özel’den ilk açıklama: İnanılmaz derecede utanç içerisindeyim Meclis'teki Can Atalay oturumundaki yumruklu kavgaya CHP lideri Özel'den ilk açıklama: İnanılmaz derecede utanç içerisindeyim
15:48 Olaylı derbinin soruşturması tamamlandı Fenerbahçeli 2 futbolcunun hapsi istendi Olaylı derbinin soruşturması tamamlandı! Fenerbahçeli 2 futbolcunun hapsi istendi
15:42 Wilfried Zaha’nın Galatasaray’dan ayrılmasına imkan yok İşte sebebi Wilfried Zaha'nın Galatasaray'dan ayrılmasına imkan yok! İşte sebebi
15:31 Alpay Özalan’ın Ahmet Şık’ı yumrukladığı anın en net görüntüsü Alpay Özalan'ın Ahmet Şık'ı yumrukladığı anın en net görüntüsü
15:04 TBMM’de utandıran görüntüler Darp edilen milletvekillerinin kanı zemine yayıldı TBMM'de utandıran görüntüler! Darp edilen milletvekillerinin kanı zemine yayıldı
15:00 Sınavda kopya çekerken yakalanan öğrenci 17. kattan atlayarak intihar etti Sınavda kopya çekerken yakalanan öğrenci 17. kattan atlayarak intihar etti
14:52 Meclis’teki Can Atalay oturumunda yumruklu kavga Meclis'teki Can Atalay oturumunda yumruklu kavga
14:28 Alevlerin sardığı İzmir’den gelen görüntüler vahim Herkes kaçacak yer arıyor Alevlerin sardığı İzmir'den gelen görüntüler vahim! Herkes kaçacak yer arıyor
14:24 Can Atalay için toplanan Meclis’te gerginlik had safhada Kavga çıktı, oturuma iki kez ara verildi Can Atalay için toplanan Meclis'te gerginlik had safhada! Kavga çıktı, oturuma iki kez ara verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2024 11:01:29. #1.12#
SON DAKİKA: Gelin-Damat Figürlü Korkuluk Trabzon'da İlgi Odağı Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement