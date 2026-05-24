Gelincikler Ahmetli\'yi Kırmızıya Boyadı

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde gelinciklerin açmasıyla tarım arazileri kırmızıya büründü.
Gediz Ovası'nda havaların ısınmasıyla açan çiçekler, bahçe ve tarlaları renklendirdi.
Yeşil, beyaz ve sarı bitkiler, gelinciklerin de açmasıyla renkli görüntüler oluşturdu.
Yoldan geçenler, Kestelli Mahallesi çevresinde yolculuklarına ara vererek tarlalarda fotoğraf çektirdi.
