Gemerek'te Yıl Sonu Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Gemerek'te Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Gemerek\'te Yıl Sonu Sergisi Açıldı
10.06.2026 13:01
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Halk Eğitimi Merkezi, Gemerek'te yıl sonu sergisini protokol üyeleriyle açtı.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından yıl sonu sergisi açıldı.

Halk Eğitimi Merkezi'nde yıl boyunca açılan kurslarda kursiyerler tarafından hazırlanan serginin açılışı Gemerek Kaymakamı Enes Burak Koca, Belediye Başkanı Sezai Çelikten ve ilçe protokolü tarafından yapıldı.

Açılışın ardından stantları gezen Koca ve Çelikten, yıl boyunca büyük emek ve özveriyle hazırlanan ürünleri inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kursiyerlerle sohbet eden Kaymakam Koca, Halk Eğitimi Merkezi tarafından yürütülen kursların vatandaşların kişisel gelişimine, meslek edinmesine ve üretime katkı sunduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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