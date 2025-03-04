Gemi Adamı İaşe Bedeli Artırıldı

Güncel

(ANKARA) - İaşe servisi kurulmayan gemi adamlarına ödenecek iaşe bedeli, 230 liradan 325 liraya yükseltildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre Kurul, 19 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda toplandı. Kurul, oy birliği ile bütün sahil mıntıkalarına ve göllere uygulanmak üzere her bir gemi adamına verilecek günlük nakdi iaşe bedelinin net 325 lira olmasını kararlaştırdı. Halihazırda gemi adamlarına günlük iaşe bedeli olarak net 230 lira veriliyordu.

Kararın ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının sosyal medya hesabından şu paylaşım yapıldı:

"Bakanlığımızın Resmi Gazete'de yayımlanan kararı ile iaşe servisi kurulmayan gemi adamlarına ödenecek iaşe bedeli 230 TL'den 325 TL'ye yükseltildi. Çalışan, işveren ve kamunun ortak kararı olan bu rakamın tüm taraflara ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz."