Gemilere Sıkı Denetim!

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 yılında 3 bin 115 yabancı bayraklı geminin denetlendiğini belirterek, "Mavi Vatan'da can, mal ve çevre emniyetini esas alarak; denizlerimizde sıkı, kesintisiz ve tavizsiz denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Bakan Uraluğlu, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "2025'te 3 bin 115 yabancı bayraklı gemiyi denetledik, eksikleri bulunan 486 gemiyi ise seferden alıkoyduk. Ulusal sefer yapan 583 Türk bayraklı gemiye program dışı denetim, 960 gemiye ise ön sörvey denetimi gerçekleştirdik. Mavi Vatan'da can, mal ve çevre emniyetini esas alarak; denizlerimizde sıkı, kesintisiz ve tavizsiz denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi.