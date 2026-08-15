Geminbeli Tüneli\'nde Son Aşama

SİVAS Valisi Yılmaz Şimşek, Suşehri ile Zara ilçeleri arasında yer alan ve özellikle kış aylarındaki geçiş çilesine son verecek olan Geminbeli Tüneli projesindeki son çalışmaları yerinde inceledi. Toplam uzunluğu 9 bin metre olan çift tüp tünelden araçla geçen Vali Şimşek, projenin zorlu kış şartları başlamadan tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunulmasını hedeflediklerini açıkladı.

Karadeniz ile Akdeniz bölgeleri arasındaki güzergahın önemli projelerinden olan ve özellikle kış aylarında ulaşımı kolaylaştırması beklenen Geminbeli Tüneli'nde 2013 yılında başlayan çalışmalar sürüyor. Suşehri ve Zara ilçeleri arasında yapımı devam eden ve Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayacak olan tünelin inşaatında son aşamaya gelindi. 2010 rakımlı, kıvrımlı yoluyla kış aylarında sürücülere zor anlar yaşatan Geminbeli Geçidi'ne yapılan tünel, ulaşımda büyük rahatlama sağlayacak. Bağlantı yollarıyla birlikte toplamda yaklaşık 9 kilometre uzunluğundaki tünelin 4 bin 280 metresi çift tüp tünelden oluşuyor. Vali Yılmaz Şimşek, bölgedeki ulaşım güvenliğini artırmak adına hayati önem taşıyan ve 2013 yılında başlayan Geminbeli Tüneli şantiyesinde teknik heyet ve işçilerle bir araya geldi. İlk olarak tünelin bağlantı yollarında devam eden yol yapım ve güçlendirme çalışmalarını denetleyen Şimşek, yetkililerden imalat süreçlerine dair detaylı bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Vali Şimşek, tünelin içerisindeki inşaat faaliyetlerinin büyük oranda bittiğini vurgulayarak, "Tünel inşaatı aslında bitmiş, sadece asfalt kaplaması kalmış. Ancak bağlantı yollarındaki çalışmalar devam ediyor. Özellikle Zara tarafındaki 4,4 kilometrelik güzergahta yoğun bir çalışma söz konusu. Bu güzergah, çetin coğrafyası olan bir bölge ve zaman zaman heyelanlar yaşanıyor. Bu durum fore kazık, plastik kazık ve taş duvar gibi ekstra güçlendirme inşaatlarını gerektiriyor. Bu zorlu imalatlar da doğal olarak tünelin açılışında gecikmeye sebebiyet veriyor" dedi.

KIŞ ŞARTLARINDAN ÖNCE HİZMETE GİRMESİ HEDEFLENİYOR

Bağlantı yollarında yürütülen yoğun mesaiye dikkat çeken Vali Şimşek, "Orada çok ciddi bir çalışma var. Bu hızla giderse ümit ediyorum ki bu tünel, inşallah kış şartları başlamadan bitmiş olacak ve vatandaşımızın hizmetine sunulacak. Karayollarımıza, müteahhit firmaya ve işçisinden mühendisine emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Saha incelemeleri sırasında görevli işçilerle de sohbet eden Vali Şimşek'e, Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halil İbrahim Yeşilyurt ve Karayolları 16'ncı Bölge Müdür Yardımcısı Celil Gümüşer ile teknik heyet eşlik etti.