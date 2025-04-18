Gemlik Belediyesi 100 Yeni İstihdam Yaratacak

(BURSA) - Gemlik Belediyesi İstihdam Bürosu aracılığıyla düzenlenen buluşmanın ardından 100 kişinin işe yerleştirilmesi planlanıyor.
Gemlik Belediyesi, ilçedeki işsizlik oranını azaltmaya yönelik çalışmalar kapsamında Yazaki Otomotiv Fabrikası ile iş birliğine giderek yeni bir istihdam buluşması gerçekleştirdi.
Buluşmada Yazaki İnsan Kaynakları Sorumlusu Sevil Altın, Gemlik Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Nazan Erol ve Özel Kalem Müdür V. Nilüfer Tekin yer aldı.
Farklı pozisyonlar için personel alımı yapılacağı açıklanırken, başvuru yapan adaylar yerinde mülakata katılma fırsatı buldu. Değerlendirmelerin ardından 100 kişinin işe yerleştirileceği öngörülüyor.
Belediye Başkanı Şükrü Deviren, iş birliklerinin çok değerli olduğunu vurgulayarak, çalışmaların devam edeceğini belirtti.
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