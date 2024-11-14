Gemlik Belediyesi Diyabet Günü'nü Kutladı: 472 Kişinin Kan Şekeri Ölçüldü - Son Dakika
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Gemlik Belediyesi Diyabet Günü'nü Kutladı: 472 Kişinin Kan Şekeri Ölçüldü

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Gemlik Belediyesi, 14 Kasım Diyabet Günü dolayısıyla ilçe merkezinde bilgilendirme noktası oluşturdu. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların kan şekerini ölçerek diyabet hakkında bilgiler verdi ve broşürler dağıttı. Programda 472 kişinin kan şekeri ölçümü yapıldı.

14.11.2024 16:40  Güncelleme: 16:45
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(BURSA)- Gemlik Belediyesi, 14 Kasım Diyabet Günü dolayısıyla ilçe merkezinde bilgilendirme noktası oluşturdu. Vatandaşların kan şekerini ölçen Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, diyabet hakkında bilgilendirici broşürler dağıttı.

14 Kasım Diyabet Günü nedeniyle ilçe merkezinde bilgilendirme noktası oluşturan Gemlik Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gemliklilerin kan şekerini ölçerek diyabet konusunda bilgilendirme yaptı. Programda 472 kişinin kan şekeri ölçüldü. Ücretsiz yapılan testlerde, kan şekeri yüksek çıkan vatandaşlara sağlık durumlarını takip etmeleri önerildi. Ekipler ayrıca diyabet hakkında bilgilendirici broşürler dağıttı.

Ölçüm yaptıran Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, değerlerinin normal çıktığını söyledi. Beslenmesine ve hareket etmeye dikkat ettiğini dile getiren Başkan Deviren, Gemliklilerle konu hakkında sohbet etti. Şeker hastalığının pek çok başka hastalığın sebebi olduğunu dile getiren Başkan Deviren, herkesi aşırı şeker tüketiminden kaçınmaya ve sağlık durumlarını takip etmeye davet etti.

Gemlik Belediyesi Diyabet Günü\'nü Kutladı: 472 Kişinin Kan Şekeri Ölçüldü
Kaynak: ANKA

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