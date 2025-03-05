Gemlik Belediyesi, İstihdam Bürosu ile Bin Kişiyi İşe Yerleştirdi - Son Dakika
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Gemlik Belediyesi, İstihdam Bürosu ile Bin Kişiyi İşe Yerleştirdi

Gemlik Belediyesi'nin İstihdam Bürosu, yaklaşık beş yıldır sürdürdüğü çalışmalar sonucunda bin kişiyi işe yerleştirerek iş arayan vatandaşlara önemli bir destek sunuyor. Belediye Başkanı Şükrü Deviren, bu proje ile iş arayanlar ve işverenlerin buluşmasının sağlandığını ifade etti.

05.03.2025 10:40  Güncelleme: 11:21
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(BURSA)- Gemlik Belediyesi, İstihdam Bürosu aracılığıyla bin kişinin işe girmesine yardımcı oldu. Belediye Başkanı Şükrü Deviren, "İstihdam Bürosu, hem iş arayanlar hem de işverenler için büyük bir fayda sağlıyor" dedi.

Gemlik Belediyesi, İstihdam Bürosu aracılığıyla iş arayan vatandaşlara önemli bir destek sunmaya devam ediyor. Yaklaşık beş yıldır faaliyet gösteren İstihdam Bürosu, iş arayanlar ile işverenler arasında köprü kurarak, 2024 Mart ayı itibarıyla toplam 22 toplu mülakat düzenledi. Bu mülakatlar sonucunda, özel sektörde çalışmaya uygun bin kişilik istihdam gerçekleşti.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, İstihdam Bürosu'nun ilçede önemli bir sosyal proje olduğunu vurgulayarak, iş bulmakta zorlanan vatandaşların bu projeyle işverenlerle bir araya geldiğini söyledi. Deviren, "Bu projeyle, iş arayan vatandaşlarımız istihdam fırsatlarına daha hızlı ve etkili bir şekilde ulaşabiliyor. İstihdam Bürosu, hem iş arayanlar hem de işverenler için büyük bir fayda sağlıyor. Zaman zaman yönlendirdiğimiz firmaları ve işleri tercih etmeyenler de oluyor. O yüzden istihdam sayımız ile yönlendirme sayımız arasında farklılık olabiliyor" diye konuştu.

İstihdam Bürosu, her geçen gün daha fazla vatandaşa ulaşarak, iş gücüne katılımı artırmayı ve yerel ekonomiyi güçlendirmeyi hedefliyor.  Deviren, projeye katılan işletmelere de teşekkür ederek, iş dünyasının desteğinin bu süreçte çok önemli olduğunu belirtti.

Kaynak: ANKA

Şükrü Deviren, Ekonomi, Güncel, Gemlik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gemlik Belediyesi, İstihdam Bürosu ile Bin Kişiyi İşe Yerleştirdi - Son Dakika

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