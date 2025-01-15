Gemlik Belediyesi, Metruk Binaları Yıkmaya Devam Ediyor

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(BURSA) - Gemlik Belediyesi, vatandaşların can güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra sosyal riskler oluşturan ve kent estetiğini bozan metruk binaları tek tek yıkıyor.

Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri değerlendirmeye alan Gemlik Belediyesi ekipleri, Eşref Dinçer ve Hamidiye Mahalleleri'nde bulunan metruk binaları yıkmak için harekete geçti. Asayişi bozan kişilerin mesken edindikleri ve can güvenliği için tehlike arz eden binalar, iş makineleri ile yıkıldı.

Belediye Başkanı Şükrü Deviren, metruk binaların çevreye ve vatandaşlara zarar verme riskini en aza indirmek ve ilçeye nefes aldırmak için söz konusu çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri ise metruk yapıların yıkılmasının hem güvenlik hem de çevre düzeni açısından büyük önem taşıdıklarına değinerek, Deviren'e teşekkürlerini iletti.