Gemlik Belediyesi'nden Kayyum Protestosu - Son Dakika
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Gemlik Belediyesi'nden Kayyum Protestosu

CHP'li Gemlik Belediye Meclis üyeleri, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak yerine kayyum atanmasını protesto etti. 'Kayyuma Hayır' yazılı kağıtlarla düzenlenen eylemde, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, eleştirilere yanıt verdi ve Kentsel Dönüşüm planları hakkında bilgi verdi.

07.11.2024 11:23  Güncelleme: 11:24
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(BURSA) - Gemlik Belediyesi'nin CHP'li Meclis üyeleri, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak, yerinea kayyum atanmasına  "Kayyuma Hayır" yazılı kağıtlar ile tepki gösterdi.

Gemlik Belediye Meclisi'nde, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak yerine kayyum atanması protesto edildi. CHP'li Meclis üyeleri, "Kayyuma Hayır" yazılı kağıtlar ile kayyum kararını protesto etti.

Meclis'te konuşan Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, muhalefet meclis üyelerinin gündem dışı konuşmalardaki eleştirilerine de yanıt verdi. Deviren, şunları kaydetti:

"Bizi 'esnaf düşmanı' gibi göstermeye çalışmak yanlış bir yaklaşım"

"Kentsel Dönüşüm konusunda plan yapmak sanıldığı kadar kolay değil, burada teknik ekiplerimiz de var. Bu, yılların bir sorunu ve bunu çözeceğimize inandığınız için teşekkür ederim. Tarihi bir dokusu olan bu kenti, o dokuyu göz önünde bulundurarak yeniden inşa etmek istiyoruz. Neden Bodrum gibi bir yer olmasın? Bu şehri kendi ruhunu taşıyan bir modelle dönüştürmek istiyoruz; aynı zamanda deprem güvenliği de ön planda olmalı. Doktor Ziya Kaya Mahallesi'ndeki arıtmanın kokusu ortadan kalkacak, üstü kapanıyor. Belediye evlerindeki bazı öğrencilerin eşyaları çok kötü durumdaydı. Yazıyorlar ama gerçekten gidip bakmıyorlar. O eşyalar kullanılamaz haldeydi. Meclis üyelerinin eşyaları sattığını ima etmek doğru değil. İkinci Kent Lokantası, deprem senaryosunda günlük 5 bin kişiye hizmet verebilecek kapasiteye sahip olacak. Esnafla ilgili olarak, bizi 'esnaf düşmanı' gibi göstermeye çalışmak yanlış bir yaklaşım. Kira artışları ile ilgili Sayıştay raporu var. 2023 yılına ait bu raporu gönderdiler, sistemden erişebilirsiniz. Eğer itirazlar varsa, dilekçelerini alıp bu talepleri değerlendireceğiz. Encümenimiz de bu konuda hassasiyet gösterip gerekli düzenlemeleri yapacaktır. Cumhuriyet konserleri ile ilgili olarak, 28'inde Bursa Büyükşehir Belediyesi sponsor oldu, ikincisine de Osmangazi Belediyesi sponsor oldu. Gençler, konserleri beğendiklerini belirttiler. Konser öncesinde sanatçıyla görüştüm. Kullandığı kelimelere dikkat etmesini istedim, söz verdi. Herhangi bir olumsuz ifade konser sırasında kullanılmadı."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gemlik Belediyesi'nden Kayyum Protestosu - Son Dakika

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