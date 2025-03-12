Gemlik Belediyesi'nden Ramazan Etkinlikleri: İftar ve Pide İkramı

(BURSA)- Gemlik Belediyesi, Salı Pazarı önünde vatandaşlara pide ikramında bulundu, ardından Balıkpazarı ve Alemdar Caddesi'nde geniş katılımlı iftar programı gerçekleştirdi.

Gemlik Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Belediye, önce Salı Pazarı önünde vatandaşlara pide ikramında bulundu ardından Balıkpazarı ve Alemdar Caddesi'nde geniş katılımlı iftar programı gerçekleştirdi.

İftar öncesinde belediye meclis üyeleriyle birlikte pide ikramına katılan Belediye Başkanı Şükrü Deviren, iftar saatinde ise Balıkpazarı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

"Ramazan barıştır, kardeşliktir"

Deviren, ramazan ayının paylaşma ve dayanışma anlamına geldiğini belirterek, "Ramazan barıştır, kardeşliktir. Bereketi paylaştıkça çoğalır. Biz de bu mübarek günlerde kentimizin her köşesine ramazanın bereketini taşımak için çalışıyoruz" dedi.