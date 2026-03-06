Gemlik Belediyesi'nden Spor Alanlarına Kapsamlı Bakım... Çukurbahçe Halı Sahası Yenilendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gemlik Belediyesi'nden Spor Alanlarına Kapsamlı Bakım... Çukurbahçe Halı Sahası Yenilendi

06.03.2026 13:38  Güncelleme: 14:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gemlik Belediyesi, Yenimahalle Çukurbahçe'deki halı sahayı yenileyerek spor alanlarını daha güvenli ve modern hale getiriyor. Elektrik ve su tesisatları tamamen yenilendi, çevre güvenliği artırıldı.

(BURSA) – Gemlik Belediyesi, ilçedeki mahallelerde yer alan spor alanlarını daha güvenli ve modern hale getirmek amacıyla yürüttüğü bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Yenimahalle Çukurbahçe mevkiindeki halı sahada gerçekleştirilen yenileme çalışmalarında sona gelindi.

Gemlik Belediyesi, vatandaşların ve gençlerin spor imkanlarından sağlıklı koşullarda yararlanabilmesi için saha çalışmalarını hızlandırdı. Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin koordineli yürüttüğü operasyonla, Yenimahalle Çukurbahçe'deki spor tesisi tepeden tırnağa revize edildi.

Elektrik ve su tesisatı tamamen yenilendi

Çalışmalar kapsamında halı saha bünyesindeki tesisin kullanım ömrünü tamamlamış elektrik ve su tesisatları tamamen yenilendi. Hijyen ve estetiğin ön planda tutulduğu bakım sürecinde, tesisin boya ve badana işlemleri tamamlanarak alan temiz bir görünüme kavuşturuldu. Ayrıca tesis içerisindeki atıklar temizlenirken, hasarlı ve kullanılmaz durumdaki eşyalar tahliye edildi. Sporcuların güvenliğini artırmak amacıyla halı sahanın çevresini saran demir teller de dayanıklı malzemelerle değiştirildi.

"Gençlerimizin sağlığı ve güvenliği önceliğimizdir"

İlçedeki spor yatırımlarına ve mevcut alanların korunmasına büyük önem verdiklerini belirten Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin ve çocuklarımızın spor yapabileceği alanları daha sağlıklı ve güvenli hale getirmek bizim için büyük önem taşıyor. Mahallelerimizde bulunan halı sahalarda bakım ve onarım çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Yenimahalle Çukurbahçe'deki sahamızda ekiplerimiz kapsamlı bir yenileme gerçekleştirdi. Amacımız, hemşehrilerimizin spor alanlarını daha konforlu ve güvenli bir şekilde kullanabilmesini sağlamaktır."

Belediye yetkilileri, program dahilinde ilçedeki diğer mahallelerde bulunan spor tesislerinde de iyileştirme çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gemlik Belediyesi'nden Spor Alanlarına Kapsamlı Bakım... Çukurbahçe Halı Sahası Yenilendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Eşime neden baktın“ cinayetinde karar çıktı "Eşime neden baktın?" cinayetinde karar çıktı
İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
İran, İsrail’e 1 tonluk savaş başlığı taşıyan Khorramshahr-4 füzesi fırlattı İran, İsrail'e 1 tonluk savaş başlığı taşıyan Khorramshahr-4 füzesi fırlattı
Meksika’dan Dünya Kupası için güvenlik açıklaması Meksika'dan Dünya Kupası için güvenlik açıklaması
ABD ve İsrail, Tahran’ı yerle bir ediyor ABD ve İsrail, Tahran'ı yerle bir ediyor

13:11
Savaşı boşuna çıkarmamış Bu iddia ortalığı fena karıştıracak
Savaşı boşuna çıkarmamış! Bu iddia ortalığı fena karıştıracak
13:02
3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü
3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü
12:56
İran halkını coşturan fotoğraf: Çok geçmeden gerçek anlaşıldı
İran halkını coşturan fotoğraf: Çok geçmeden gerçek anlaşıldı
12:39
Okul önünde öldürdü, ifadesinde böyle kurtarmaya çalıştı
Okul önünde öldürdü, ifadesinde böyle kurtarmaya çalıştı
12:25
İsrail, Beyrut’u hiç durmadan bombalıyor Ölü sayısı açıklandı
İsrail, Beyrut'u hiç durmadan bombalıyor! Ölü sayısı açıklandı
12:20
Savaşta İran’a ihanet eden Hindistan’a büyük şok
Savaşta İran'a ihanet eden Hindistan'a büyük şok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 14:07:36. #7.13#
SON DAKİKA: Gemlik Belediyesi'nden Spor Alanlarına Kapsamlı Bakım... Çukurbahçe Halı Sahası Yenilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.