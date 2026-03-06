Gemlik Belediyesi'nden Spor Alanlarına Kapsamlı Bakım... Çukurbahçe Halı Sahası Yenilendi

(BURSA) – Gemlik Belediyesi, ilçedeki mahallelerde yer alan spor alanlarını daha güvenli ve modern hale getirmek amacıyla yürüttüğü bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Yenimahalle Çukurbahçe mevkiindeki halı sahada gerçekleştirilen yenileme çalışmalarında sona gelindi.

Gemlik Belediyesi, vatandaşların ve gençlerin spor imkanlarından sağlıklı koşullarda yararlanabilmesi için saha çalışmalarını hızlandırdı. Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin koordineli yürüttüğü operasyonla, Yenimahalle Çukurbahçe'deki spor tesisi tepeden tırnağa revize edildi.

Elektrik ve su tesisatı tamamen yenilendi

Çalışmalar kapsamında halı saha bünyesindeki tesisin kullanım ömrünü tamamlamış elektrik ve su tesisatları tamamen yenilendi. Hijyen ve estetiğin ön planda tutulduğu bakım sürecinde, tesisin boya ve badana işlemleri tamamlanarak alan temiz bir görünüme kavuşturuldu. Ayrıca tesis içerisindeki atıklar temizlenirken, hasarlı ve kullanılmaz durumdaki eşyalar tahliye edildi. Sporcuların güvenliğini artırmak amacıyla halı sahanın çevresini saran demir teller de dayanıklı malzemelerle değiştirildi.

"Gençlerimizin sağlığı ve güvenliği önceliğimizdir"

İlçedeki spor yatırımlarına ve mevcut alanların korunmasına büyük önem verdiklerini belirten Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin ve çocuklarımızın spor yapabileceği alanları daha sağlıklı ve güvenli hale getirmek bizim için büyük önem taşıyor. Mahallelerimizde bulunan halı sahalarda bakım ve onarım çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Yenimahalle Çukurbahçe'deki sahamızda ekiplerimiz kapsamlı bir yenileme gerçekleştirdi. Amacımız, hemşehrilerimizin spor alanlarını daha konforlu ve güvenli bir şekilde kullanabilmesini sağlamaktır."

Belediye yetkilileri, program dahilinde ilçedeki diğer mahallelerde bulunan spor tesislerinde de iyileştirme çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.