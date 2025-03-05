Gemlik Belediyesi ve Mimarlar Odası'ndan Sağlıklı Kentleşme İçin İş Birliği

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(BURSA) - Gemlik Belediyesi ile Bursa Mimarlar Odası arasında sağlıklı kentleşme, nitelikli yapılar ve çevre değerlerinin korunarak geliştirilmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Bursa Mimarlar Odası ve Belediye arasında yapılan protokol ile Gemlik'in Umurbey Mahallesi'ndeki kentsel koruma sit sınırları içinde yer alan alanda kentin tarihi, doğal ve turistik özelliklerini vurgulayan projelerin hazırlanması amacıyla iş birliği sağlandı.

İmza törenine Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek ve üyeler, Gemlik Belediyesi'nde görevli mimar ve mühendisler ile Belediye Meclisi üyeleri katıldı.

Protokol kapsamında projelerin oluşturulması için katılımcı bir yöntem olan "Ulusal Ölçekte Kentsel Tasarım Yarışması" düzenlenecek. Yarışma, projelerin esasları, usulleri ve uygulama aşamaları konusunda detaylı bir planlama ile yapılacak.

Protokol, daha önce imzalanan 2020 tarihli anlaşma ile uyumlu olacak şekilde, sağlıklı kentleşme ve çevre değerlerinin korunmasına yönelik ortak denetim ve teknik iş birliğini de kapsayacak. Yeni ek hükümler, iş birliği çerçevesinde yapılacak projelerin kapsamını genişletecek.