Gemlik Belediyesporlu Sporcular, Bulgarian Karate Open'da Yarışacak

(BURSA) – Gemlik Belediyespor'un genç sporcuları Simay Mete ile Bora Özler, Bulgaristan'ın Tırnova kentinde düzenlenecek Bulgarian Karate Open turnuvasında kata kategorisinde yarışacak. Turnuva öncesi sporcular, antrenörleri Kasım Demir ile Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Uslu'yu ziyaret etti.

Gemlik Belediyespor, ulusal ve uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil etmeyi sürdürüyor. Kulübün genç sporcuları Simay Mete ile Bora Özler, Bulgaristan'ın Tırnova kentinde düzenlenecek Bulgarian Karate Open turnuvasında tatamiye çıkacak. Sporculardan Simay Mete 9 yaş, Bora Özler ise 12 yaş kategorisinde kata dalında kürsü mücadelesi verecek.

Turnuva öncesi ziyaret

Turnuva öncesinde sporcular, antrenörleri Kasım Demir ile birlikte Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Uslu'yu ziyaret etti. Ziyarette Gemlik Belediyespor Başkanı Mustafa Duran ile Belediye Meclis Üyesi İlhan Ermiş de yer aldı.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, genç sporcuları tebrik ederek, ilçenin büyük organizasyonlarda temsil edilmesinin önemli olduğunu ifade etti. Deviren, Gemlik Belediyesi olarak sporun ve sporcunun yanında olduklarını vurguladı.